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Тюменец убивал коллегу молотком и ножом

20:02 12 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото - 64parallel

Тело 40-летнего мужчины со множественными повреждениями нашли дома № 16 на ул. Домостроителей утром 10 апреля. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Вскоре был задержан подозреваемый - тюменец 1959 года рождения.

Как полагает следствие, 7 апреля в одной из квартир дома № 16 подозреваемый и его новый знакомый, с которым они познакомились на работе несколькими неделями ранее, распивали спиртное. Между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. Тюменец схватился за молоток и нанес им собутыльнику несколько ударов по голове. После этого он добил жертву ножом. Совершив убийство, мужчина оттащил тело знакомого на балкон, а через несколько дней вынес его на улицу.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства. По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие занимается сбором и закреплением доказательственной базы, а также устанавливает всех обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Николай Ступников

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Теги: алкоголь , следственный комитет , убийство , уголовные дела

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