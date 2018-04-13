Житель Викуловского района изнасиловал односельчанку

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Мужчину, подозреваемого в изнасиловании, осудят в Викуловском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, пьяный 29-летний подозреваемый зашел в дом к 44-летней односельчанке. Злоумышленник избил и изнасиловал потерпевшую.

Подозреваемый задержан, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.