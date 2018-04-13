Жителей Югры осудили за мошенничество с криптовалютой

mvd.ru

Двух жителей Нягани, похитивших криптовалюту, осудили в Югре.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Югре, в дежурную часть полиции обратился 34-летний житель Нижнего Новгорода. Он лишился имущества на одном из тематических форумов. Мужчина передал неизвестным лицам, принадлежащий ему BTC-e код на 10 тыс. долларов США, для обмена на реальные деньги.

К совершению преступления оказались причастны жители Нягани. Злоумышленники, получив базу данных одного из форумов в сети Интернет, осуществили доступ к охраняемой законом компьютерной информации. Получив из базы данных учетные данные пользователей, злоумышленники создали тему по обмену BTC-e кодов на российские рубли. Также молодые люди от имени различных пользователей, чьи данные они получили, оставляли положительные отзывы к созданной теме.

Мошенники ввели в заблуждение жителя Нижнего Новгорода, который передал злоумышленникам BTC-e коды, рыночная стоимость которых на тот момент составляла 821 тыс. 100 рублей.

Суд приговорил мошенников к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.