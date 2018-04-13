В Сургуте мужчину подозревают в продаже несуществующих товаров на семь миллионов рублей

rosgvard.ru

В Сургуте мужчина пойдет под суд за продажу предприятиям несуществующих товаров.

Как сообщает прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа, подозреваемый являлся директором ОАО, которое фактически осуществляло деятельность только на бумаге, так как "не обладало функциями и признаками юридического лица". Ради обогащения он распространил в Интернете информацию о наличии у компании товаров, после чего в течение примерно трех лет заключал с предприятиями договоры об их поставках.

Организации перечислили ему более 7 млн рублей. Злоумышленник обязательства по договорам не исполнил.

Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по статье о мошенничестве с использованием служебного положения. Правоохранительные органы также считают, что он намеренно не исполнял договорные обязательства в корыстных целях.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд.