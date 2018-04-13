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Тюменские скалолазы борются за чемпионство России

14:49 13 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Чемпионат России по скалолазанию. Фото ИА "Тюменская линия"

Соревнования чемпионата и Кубка России–2018 собрали 300 спортсменов из 30 регионов страны на одном из самых больших скалодромов страны в легкоатлетическом манеже в Тюмени.

В чемпионате России по скалолазанию впервые представлена олимпийская дисциплина многоборье, которая включает поэтапные соревнования в трех дисциплинах: скорость, боудеринг и трудность.

Среди спортсменов есть и мировые лидеры в каждой из дисциплин: сильнейший скалолаз России в дисциплине трудность Дмитрий Факирьянов из Санкт-Петербурга, действующий чемпион России в дисциплине боулдеринг Виктория Мешкова и действующий обладатель Кубка мира в лазании на скорость Владислав Деулин из Екатеринбурга. Состязания Кубка России выявят лучших в четырех дисциплинах: трудность, боулдеринг, скорость и многоборье.

"Лазание на скорость, боулдеринг и трудность – это совершенно разные дисциплины. Если спортсменов поставить рядом, они резко отличаются даже по физиологии и психологии, используют разные методы тренировки. Рассматривается вопрос, что на Олимпиаде в 2020 году будут разыгрываться разные комплекты медалей по всем трем дисциплинам", - пояснил старший тренер Тюменской области, заслуженный тренер по скалолазанию РФ Сергей Сергеев.

Отметим, что скалолазание впервые станет олимпийским видом спорта на Играх в Токио в 2020 году. Подготовкой сборной команды Тюменской области руководит Сергей Сергеев. В соревнованиях примут участие 20 спортсменов из Тюмени, среди которых обладательница действующего рекорда мира в лазании на скорость Юлия Каплина, трехкратный обладатель Кубка мира по скалолазанию в лазании на скорость Станислав Кокорин, чемпион мира – 2011, двухкратный обладатель Кубка мира и двухкратный чемпион России Мария Красавина, бронзовый призер чемпионата мира Александр Шилов, четырехкратный победитель первенства мира Дарья Кан.

"Чемпионат России – серьезные соревнования, будет выступать сильный представительский состав. Особенно ждем соревнований в дисциплине скорость – россияне одни из мировых лидеров в этом виде, а тюменцы составляют основной костяк сборной команды России. Надеемся на успешное выступление наших спортсменов в домашних стенах", - прокомментировал председатель Тюменской областной федерации скалолазания Станислав Лобзов.

В боулдеринге в борьбе за Кубок России спортсмены состязались 11 и 12 апреля. 13 апреля прошел чемпионат в дисциплине трудность. 14 апреля скалолазы поборются за чемпионство в лазании на скорость. В этот же день в 18 часов начнется финал всероссийских соревнований в многоборье. Завершит соревнования чемпионат России в лазании на трудность 15 апреля. 

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Чемпионат России по скалолазанию. Фото ИА "Тюменская линия"
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Лина Орлова

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Теги: Кубок России , легкоатлетический манеж , многоборье , Олимпиада , скалолазание , чемпионат

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