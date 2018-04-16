"Тюменский конек" подведет итоги сезона фигурного катания

Кубок Тюменской области по фигурному катанию. Фото СДЮСШОР "Прибой"

Открытый Кубок Тюменской области по фигурному катанию "Тюменский конек" состоится на ледовой арене "Прибой" (проезд Борцов Октября, 2а) с 18 по 20 апреля.

Как сообщает спортшколы "Прибой", 18 апреля соревнования предварит конкурс "Юный фигурист". Самые маленькие спортсмены (5-7 лет) попробуют выполнить первые в своей жизни нормативы и порадовать болельщиков и тренеров приобретенными умениями.

На лед выйдут почти 120 спортсменов старших разрядов (от первого юношеского разряда до мастеров спорта).

Тюмень представят воспитанники отделения фигурного катания на коньках СДЮСШОР "Прибой". Конкуренцию им составят гости из Екатеринбурга, Челябинска, Салехарда, Новосибирска, Ижевска, Тобольска, Нового Уренгоя.

Соревнования подведут итоги целого года спортивной подготовки. Фигуристы не только блеснут своим мастерством, но и получат возможность повысить или подтвердить свой спортивный разряд. А лучшие получат кубки, медали и подарки от Федерации фигурного катания на коньках.