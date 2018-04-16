up

16.04.2018 понедельник

USD 61,4311

EUR 75,7507

В Тюмени 2..4 С 5 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Спорт

"Тюменский конек" подведет итоги сезона фигурного катания

09:10 16 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Кубок Тюменской области по фигурному катанию. Фото СДЮСШОР "Прибой"

Открытый Кубок Тюменской области по фигурному катанию "Тюменский конек" состоится на ледовой арене "Прибой" (проезд Борцов Октября, 2а) с 18 по 20 апреля.

Как сообщает спортшколы "Прибой", 18 апреля соревнования предварит конкурс "Юный фигурист". Самые маленькие спортсмены (5-7 лет) попробуют выполнить первые в своей жизни нормативы и порадовать болельщиков и тренеров приобретенными умениями. 

На лед выйдут почти 120 спортсменов старших разрядов (от первого юношеского разряда до мастеров спорта).

Тюмень представят воспитанники отделения фигурного катания на коньках СДЮСШОР "Прибой". Конкуренцию им составят гости из Екатеринбурга, Челябинска, Салехарда, Новосибирска, Ижевска, Тобольска, Нового Уренгоя.

Соревнования подведут итоги целого года спортивной подготовки. Фигуристы не только блеснут своим мастерством, но и получат возможность повысить или подтвердить свой спортивный разряд. А лучшие получат кубки, медали и подарки от Федерации фигурного катания на коньках. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: фигурное катание

Последние новости

09:32 Продукцию ЧМ-2018 можно приобрести в поездах дальнего следования
09:21 В тюменском драмтеатре откроется фотовыставка
09:10 "Тюменский конек" подведет итоги сезона фигурного катания
09:00 Тюменский опыт профилактики экстремизма представят в Калининграде
08:48 В Тобольске пройдут открытые турниры по силовому экстриму
08:44 На Ямале вахтовый автобус врезался в грузовик
08:36 Школа открытого университета Сколково соберет учеников в технопарке
08:25 Арт-фестиваль "Жажда слова" пройдет в усадьбе Колокольниковых
08:04 Международный конкурс "Нефтегазовые проекты: Взгляд в будущее" ждет молодых ученых
20:28 Упоровские аграрии привезли с ганноверской выставки новую технику
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев встретился с новым директором "РН-Уватнефтегаз"

Тюменская область поддержит молочную отрасль в переходный период

Тюменские театры покажут свои спектакли жителям Югры и Ямала

Политика

Среди пострадавших после ударов по Сирии россиян нет

Глава Югры Наталья Комарова работает в составе российской делегации в Сирии

Двое тюменцев стали наставниками в проекте "ПолитСтартап"

Экономика

Упоровские аграрии привезли с ганноверской выставки новую технику

Тюменский бензин будут поставлять в Павлодар

Завод "Стеклотех" укрепил позиции на рынке Удмуртии

Общество

Продукцию ЧМ-2018 можно приобрести в поездах дальнего следования

В тюменском драмтеатре откроется фотовыставка

Тюменский опыт профилактики экстремизма представят в Калининграде

Спорт

"Тюменский конек" подведет итоги сезона фигурного катания

В Тобольске пройдут открытые турниры по силовому экстриму

Тюменцев приглашают принять участие в чемпионате по настольному футболу

Происшествия

На Ямале вахтовый автобус врезался в грузовик

В Викулово задержали водителя за повторную пьяную езду

Площадь пожаров в лесах Сибири возросла втрое
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+