У тюменской пенсионерки похитили крупную сумму денег

Фото ИА "Тюменская линия"

240 тыс. рублей похитил из квартиры 95-летний жительницы Тюмени мужчина, который представился сотрудником пенсионной ветеранской организации.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Сотрудники полиции устанавливают личность причастного к совершению данного преступления.