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В Центре автофиксации нарушений правил дорожного движения изменился график приема

10:19 14 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ГИБДД Тюменской области

Изменился график приема граждан в Центре автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения на ул. 50 лет Октября, 45 в Тюмени.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, теперь прием граждан в будни будет идти с 9 до 18 часов, в субботу - с 9 до 13 часов, воскресенье -  выходной.

С начала года стационарные и передвижные комплексы автоматизированной фиксации нарушений в Тюменской области зафиксировали более 175 тыс. нарушений Правил дорожного движения. 75 тыс. их них – превышение скоростного режима, 37 тыс. - проезд на запрещающий сигнал светофора, 52 тыс. – заезд за стоп-линию.

Чаще всего граждане обращаются в Центр для того, чтобы переписать штраф на другого водителя, который управлял транспортом в момент нарушения, это либо знакомые, либо родственники. Примерно в каждом пятом случае жалобы связаны с переходом права собственности на автомобиль к другому человеку – по договору купли-продажи. При этом штраф переписывают, но рекомендуется прекратить регистрацию автомобиля, чтобы новый собственник поставил автомобиль на учет на себя. Только каждый десятый из обратившихся с жалобой считает, что он не нарушал ПДД и просит разъяснить ситуацию и показать ролик с его нарушением ПДД.

 

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Теги: ГИБДД Тюменской области , правила дорожного движения

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