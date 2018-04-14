Бастрыкин: проверку ТЦ "Зимняя вишня" запретил высокопоставленный чиновник

Глава СК Александр Бастрыкин. Фото sledcom.ru

Торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово должны были проверить в 2016 году, однако этому помешало "высокопоставленное должностное лицо", рассказал глава СК Александр Бастрыкин на встрече с пострадавшими и родственниками погибших при пожаре. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, у ведомства есть в распоряжении документ, который запрещал проверку ТЦ. При этом Бастрыкин не стал называть имя чиновника, подписавшего бумагу.

Также в СК заявили, что ручки дверей запасного выхода из кинозала были стянуты тросом с замком. Трос был похож на велосипедный. Мужчины вырвали его и открыли дверь, но наткнулись на стену черного дыма. После этого один из погибших, обладавший навыками противопожарной безопасности, решил не выходить из кинотеатра, закрыть двери и заткнуть одеждой все щели, чтобы в зал не проникал дым.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.