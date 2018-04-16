На Ямале вахтовый автобус врезался в грузовик

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18 человек пострадали при столкновении вахтового КамАЗа и грузовика на Ямале.

Как сообщает пресс-служба управления МЧС по ЯНАО, ДТП произошло около 13 часов 30 минут по местному времени на 77 км автодороги Новый Уренгой — Ямбург. Столкнулись вахтовый КамАЗ и грузовик МАЗ, в которых находилось по предварительной информации 18 человек. Сотрудники МЧС России устранили розлив легковоспламеняющейся жидкости.

Пострадавших доставили в больницу г. Новый Уренгой вертолетом санавиации АК "Ямал". Для работы с пострадавшими направлен психолог МЧС России.

В Главном управлении МЧС России по ЯНАО открыта горячая линия: 8 (34922) 3-22-11.