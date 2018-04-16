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Проект "Я верю в будущее" помог тюменскому школьнику сделать шаг к мечте

11:10 16 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Тюменский школьник сделал шаг к мечте. Фото организаторов проекта "Я верю в будущее"

Необычный мастер-класс по созданию торта для тюменского школьника Юрия Рукавишникова провел профессиональный кулинар. Мечтой о создании вкусных тортов и разноцветных пирожных, которыми можно угощать всех желающих, мальчик поделился на сайте Яверювбудущее.рф. Тюменец создал карту желаний и написал "Хочу стать кондитером".  

"Я немного волнуюсь – никогда раньше не пек торты. Зато с мамой делал кабачковые оладьи. Хочу угостить тортом свою семью – маму, папу, брата и бабушку, которая специально приехала из другого города", - рассказал мальчик.

О работе кондитера он узнал от маминой подруги, которая готовит потрясающие сладости. Во время мастер-класса Юра узнал, как выпекать и пропитывать бисквит, готовить крем, взбивать сливки. На занятии мальчик сам пропитывал коржи и украшал торт. Сюрприз для родных получился по-настоящему вкусным и красивым.

"Конечно, мы гордимся Юрием. И если он сохранит эту мечту и в будущем, мы сделаем все, чтобы он ее реализовал", - сказала мама мальчика. 

Проект "Я верю в будущее" стартовал в Тюменской области 2 марта. За это время карты желаний создали более 2,6 тыс. человек. Больше всего жители Тюменской области хотят больше зарабатывать, много путешествовать и заниматься спортом, сообщают организаторы проекта. 

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Теги: кондитеры , мастер-класс

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