Бизнесменам предлагают поучаствовать в организации Шарохинского фестиваля

Шарохинский фестиваль. Фото Алексея Бодрова, "Голышманово сегодня"

Присоединиться к подготовке IV Шарохинского фестиваля призвал все местное сообщество и бизнес глава Голышмановского района Александр Желтоухов. Об этом он написал в своем блоге.

По словам главы, в этом году праздник будет посвящен 95-летнему юбилею Голышмановского района. Александр Желтоухов рассказал, что фестиваль пройдет в традиционном формате, но с некоторыми новшествами. К примеру, будет расширена музейная зона, увеличится количество интерактивных площадок, организуют больше игр для детей дошкольного возраста и контактный зоопарк.

"Проявить себя руководителям учреждений, предприятий и предпринимателям можно по-разному. Например, сформировать команды для участия в конкурсах, приобрести какое-то оборудование для организации мероприятия, вложить финансы в призовой фонд для награждения победителей, участников конкурсов и состязаний, организовать торговлю. Ждем ваших пожеланий и предложений!", - обратился глава Голышмановского района к бизнесменам.

Напомним, IV Шарохинский фестиваль народного творчества пройдет с 29 июня по 1 июля. По вопросам участия в фестивале есть возможность обратиться по электронному адресу – adm.golyshmanovo@mail.ru или по телефонам: 8(34546) 2-55-11, 2-52-69.

Дарья Казакова