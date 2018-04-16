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Минтруд наградит лучшие организации за трудоустройство инвалидов

14:49 16 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото - Карьерист.ру

В России отметят компании, уделяющие внимание трудоустройству инвалидов. Об этом на заседании оргкомитета Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" сообщила замминистра труда и социальной защиты РФ Любовь Ельцова.

Она напомнила, что цель конкурса – привлечь внимание общества к важности вопроса развития человеческого капитала на уровне организаций и выявление лучших социальных корпоративных проектов, в том числе по развитию территории.

"С этого года в конкурс добавлены новые номинации – за трудоустройство инвалидов в организации и за лучшие условия труда работников с семейными обязанностями в организациях производственной и непроизводственной сфер", – сообщила Любовь Ельцова.

"Мы знаем, что компании-победители прошлых лет включают информацию об участии в этом конкурсе в годовые социальные отчеты – документы, которые на сегодняшний день являются публичным инструментом информирования акционеров, сотрудников, бизнес-партнеров, общества о том, как та или иная компания реализует заложенные в своей миссии цели социального благополучия, – отметила замминистра. – И мы поддерживаем эту практику".

Также на заседании организационного комитета были утверждены победители и призеры конкурса за 2017 год. Ими стали 42 организации из 28 регионов России.

Торжественная церемония награждения компаний-победителей состоится 27 апреля в Зале наград Дома Правительства Российской Федерации в рамках заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"Минтруд России уже направил главам регионов, представители которых стали победителями конкурса, письма с рекомендацией отметить достижения компаний-победителей", – сообщила замминистра.

Конкурс "Российская организация высокой социальной эффективности" проводится ежегодно с 2000 года. Организатором является Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации с участием исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, общероссийских и региональных объединений работодателей и профсоюзов.

Конкурс проводится в два этапа – на региональном и федеральном уровнях. Участие в конкурсе – это возможность для организаций продемонстрировать достижения в работе с персоналом, улучшении условий и охраны труда, развитии социального партнерства, формировании здорового образа жизни и другие.

Николай Ступников

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Теги: инвалиды , конкурсы , Минтруд

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