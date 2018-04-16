Житель Абатского района перевел мошенникам более двухсот тысяч рублей

Фото ИА "Тюменская линия"

Мошенников, обманувших жителя Абатского района, разыскивают полицейские.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в отделение полиции с. Абатское обратился мужчина, у которого похитили деньги. Потерпевший приобрел товар через Интернет. Через некоторое время ему позвонил неизвестный, представился сотрудником следственного отдела и сообщил о том, что приобретенный товар является контрафактным.

Звонивший пообещал вернуть деньги, но для этого нужно оплатить налоговые пошлины и страховые издержки. Пострадавший перевел более 220 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.