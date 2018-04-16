Эксперты Банка России расскажут предпринимателям о взаимодействии с кредитными учреждениями

фото Банка России

Онлайн-марафон "Деньги для дела" – шесть образовательных вебинаров для начинающих предпринимателей и опытных бизнесменов проведет Банк России 18 и 19 апреля с 10 до 13 часов.

Участники узнают, какие требования предъявляют банки к бизнесу при решении вопроса о выдаче кредита и как им соответствовать, как происходит реабилитация бизнеса, если банковский счет заблокировали, как получить проектное финансирование для своего бизнеса или капитал через биржу, как защитить свой бизнес от движения валютного курса, а также выяснят, как современные банковские технологии помогают вести бизнес.

Делиться знаниями и отвечать на вопросы участников будут эксперты Банка России – представители Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Петр Петров и Юрий Божор, а также генеральный директор группы компаний "Альт-Инвест" Дмитрий Рябых и другие.

Кроме того, предприниматели-практики расскажут, как они используют различные финансовые инструменты в своем бизнесе.

Главная цель проекта – рассказать о новых возможностях, которые помогут предпринимателям в развитии бизнеса, а также ответить на вопросы участников вебинара.

Узнать подробнее об онлайн-марафоне, темах, программе, а также зарегистрироваться на марафон можно на сайте, сообщает пресс-служба Банка России.