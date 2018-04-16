up

16.04.2018 понедельник

USD 61,4311

EUR 75,7507

В Тюмени -2..-4 С 2 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Эксперты Банка России расскажут предпринимателям о взаимодействии с кредитными учреждениями

19:32 16 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Банка России

Онлайн-марафон "Деньги для дела" – шесть образовательных вебинаров для начинающих предпринимателей и опытных бизнесменов проведет Банк России 18 и 19 апреля с 10 до 13 часов. 

Участники узнают, какие требования предъявляют банки к бизнесу при решении вопроса о выдаче кредита и как им соответствовать, как происходит реабилитация бизнеса, если банковский счет заблокировали, как получить проектное финансирование для своего бизнеса или капитал через биржу, как защитить свой бизнес от движения валютного курса, а также выяснят, как современные банковские технологии помогают вести бизнес.

Делиться знаниями и отвечать на вопросы участников будут эксперты Банка России – представители Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Петр Петров и Юрий Божор, а также генеральный директор группы компаний "Альт-Инвест" Дмитрий Рябых и другие.

Кроме того, предприниматели-практики расскажут, как они используют различные финансовые инструменты в своем бизнесе.

Главная цель проекта – рассказать о новых возможностях, которые помогут предпринимателям в развитии бизнеса, а также ответить на вопросы участников вебинара.

Узнать подробнее об онлайн-марафоне, темах, программе, а также зарегистрироваться на марафон можно на сайте, сообщает пресс-служба Банка России

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Банк России , деньги , онлайн , семинар , эксперты

Последние новости

20:09 Управляющая компания оштрафована за нарушения пожарной безопасности в ТРЦ "Колумб"
19:32 Эксперты Банка России расскажут предпринимателям о взаимодействии с кредитными учреждениями
19:10 Телефонного мошенника из Тюмени задержали в Югре
18:49 ФЦН Тюмени укрепляет сотрудничество с коллегами в Ингушетии Фото
18:05 В Тюменской области выберут педагога года
17:54 17 апреля - события дня
17:43 Ямальский путешественник пытается догнать зиму и покатать детей на собачьей упряжке
17:32 Работник судебного департамента Ямала присвоил девять миллионов рублей
17:21 Двое тюменских студентов претендуют на роль сельских общественных лидеров
17:10 Больше пятидесяти водителей и кондукторов остались без работы из-за жалоб тюменцев
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Первая в России цифровая подстанция сверхвысокого напряжения открыта на Тобольской промплощадке

У тюменских скалолазов - олимпийский потенциал, считает Владимир Якушев

Владимир Якушев встретился с новым директором "РН-Уватнефтегаз"

Политика

Среди пострадавших после ударов по Сирии россиян нет

Глава Югры Наталья Комарова работает в составе российской делегации в Сирии

Двое тюменцев стали наставниками в проекте "ПолитСтартап"

Экономика

Эксперты Банка России расскажут предпринимателям о взаимодействии с кредитными учреждениями

Местные производители заинтересованы в сотрудничестве с федеральными сетями

Упоровские аграрии привезли с ганноверской выставки новую технику

Общество

Управляющая компания оштрафована за нарушения пожарной безопасности в ТРЦ "Колумб"

ФЦН Тюмени укрепляет сотрудничество с коллегами в Ингушетии

В Тюменской области выберут педагога года

Спорт

Тюменские дзюдоисты завоевали для сборной России золото и серебро 

Тюменец Артем Антошкин оформил хет-трик на чемпионате России по мини-футболу

Тобольские студенты массово сдают нормы ГТО

Происшествия

Телефонного мошенника из Тюмени задержали в Югре

Работник судебного департамента Ямала присвоил девять миллионов рублей

Пьяную компанию на угнанном самосвале остановили только стрельбой по колесам
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+