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О ненцах и ханты расскажут на форуме в ООН

20:38 16 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото организации «Будущее тюменской геологии»

Делегация Ямало-Ненецкого автономного округа примет участие в пленарном заседании и диалоговой площадке XVII сессии Постоянного форума Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов с 16 по 19 апреля.

Всего в мероприятии примут участие около 500 делегатов из разных стран. Будут рассмотрены темы: "Сохранение и развитие языков коренных народов Севера в ЯНАО" и "Коллективные права коренных народов на земли, территорию и ресурсы". Также планируется участие ямальцев в дополнительном мероприятии российской делегации, в рамках которого будут обсуждаться социально значимые проекты по поддержке устойчивого развития коренных народов, в том числе в сферах здравоохранения и социальных услуг.

Напомним, на Ямале проживают около  42 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера – ненцы, ханты, селькупы. Это 13% всех КМНС России. Кочевой образ жизни ведут 16,5 тыс. человек. С 2002 по 2010 годы численность коренных северян на Ямале увеличилась более чем на четыре тысячи человек (11,5%), сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. 

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Теги: коренные народы Севера , ООН , Ямал

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