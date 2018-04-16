Работник судебного департамента Ямала присвоил девять миллионов рублей

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Шесть лет проведет в колонии 28-летний житель Салехарда, сотрудник судебного департамента за присвоение 9 млн рублей.

Следствие установило, что с 26 февраля 2014 года по 31 мая 2017 года специалист судебного департамента составлял заявки на кассовый расход, содержавшие недостоверные сведения относительно наличия встречного предоставления услуг.

Кроме того, в 2016-2017 годах салехардец самостоятельно изготавливал и направлял для исполнения электронные копии постановлений и определений судей на оплату адвокатов. Сотрудники управления федерального казначейства округа, введенные в заблуждение относительно правомерности предстоящих расходных операций, в автоматизированном режиме составляли соответствующие платежные поручения.

Таким образом, в результате противоправных действий управлению судебного департамента ЯНАО был причинен ущерб на сумму более 9 млн рублей, то есть в особо крупном размере.

Суд признал мужчину виновным в преступлении и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает УМВД России по ЯНАО.