На участках улицы Хохрякова закрыто движение транспорта

Ограничение движения. Фото ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта прекращено на ул. Хохрякова на участках от пересечения с ул. Дзержинского до пересечения с ул. Челюскинцев и на участке от пересечения с ул. Челюскинцев до пересечения с ул. Кирова до 1 мая.

Как сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, причина - аварийные работы по ремонту подземных коммуникаций.

Объехать участки можно по улицам Кирова, Володарского, Дзержинского, Советской.