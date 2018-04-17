Кемпинг "Теплый стан" откроется в Покровском в начале мая

Кемпинг "Теплый стан". Фото Инвестиционного агентства Тюменской области.

Придорожный комплекс "Теплый стан" откроется на 85 км Тобольского тракта в с. Покровском в начале мая.

Как сообщает пресс-служба Инвестиционного агентства Тюменской области, в двухэтажном современном кемпинге будут расположены 20 гостиничных номеров с отдельными санузлами: от шестиместного хостела до семейного номера, общественные туалеты, кафе. Питание будет организовано на любой вкус: есть и столовая на 114 посадочных мест, и небольшой ресторан на 52 места для проведения мероприятий. Основной акцент делается на грузинскую кухню, но в меню будут присутствовать и традиционные блюда русской и европейской кухни. Маленьких гостей кемпинга ждет оборудованная детская зона.

Для легковых и грузовых автомобилей, туристических автобусов обустроена освещаемая стоянка.

Сопутствующие товары и сувениры можно будет приобрести в магазине на территории комплекса. Также будут работать торговые ряды для местных жителей, желающих продать свой товар.

Планируется расширить комплекс услуг для автомобилистов: будет открыта СТО, шиномонтажная мастерская, автомойка и АЗС.

Отметим, общий объем инвестиций в проект составил более 75 млн рублей. Инвестиционное агентство оказало проекту организационную и финансовую поддержкау Планируется создание 20 рабочих мест.

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