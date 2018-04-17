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В чемпионате ВХЛ стартует уникальный финал

16:49 17 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ХК "Рубин"

Финал плей-офф Высшей хоккейной лиги стартует 17 апреля. 

По информации пресс-службы ХК "Рубин", он станет уникальным, как минимум, по трем причинам.

Во-первых, главный трофей ВХЛ разыграют команды, представляющие один город – Санкт-Петербург. Победивший в регулярном чемпионате "Динамо" сойдется со вторым призером предварительного этапа - "СКА-Невой". Во-вторых, на кону стоит учрежденный год назад новый трофей "Кубок Владимира Петрова". В-третьих, у ВХЛ в любом случае появится новый чемпион, поскольку ни "Динамо", ни питерские армейцы ни разу не выступали в финале плей-офф Высшей лиги.

Между тем, приз уже доставили из Москвы в Санкт-Петербург. Теперь он останется здесь, как минимум, до весны 2019 года.

Финальная серия продлится до четырех побед одной из сторон. Добавим, что тюменский "Рубин" по итогам регулярного чемпионата занял семнадцатое место, оставшись за бортом плей-офф.

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Теги: ВХЛ , плей-офф , Рубин

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