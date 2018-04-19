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Тюменские дзюдоисты поборются за медали Кубка Европы в Чехии

08:35 19 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Любовь Орлова и Георгий Третьяков/фото "Спорт в Тюменской области" ВКонтакте

Кубок Европы по дзюдо среди кадетов пройдет в чешском Теплице 21-22 апреля. 

По информации организаторов, 760 спортсменов из 37 стран мира будут бороться за медали престижного соревнования.

В весовой категории до 55 килограммов, где заявлено 59 спортсменов, честь России будет защищать тобольский спортсмен, мастер спорта России, победитель первенства Европы 2017 года Георгий Третьяков.  

В весовой категории более 70 килограммов среди 33 спортсменов будет бороться победительница Кубка Европы 2018 года Любовь Орлова.

Для сборной команды России Кубок Европы является одним из этапов отбора спортсменов в команду, которая выступит на первенстве Европы в Сараево (Босния и Герцеговина ) в конце июня.

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Теги: Георгий Третьяков , дзюдо , Кубок Европы , Любовь Орлова

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