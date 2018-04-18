Депутаты: замена теплосетей не должна срывать сроки благоустройства дворов

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Ремонт и замена теплосетей не должны срывать график благоустройства тюменских дворов. К такому выводу пришли депутаты городской думы на заседании постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ.

Выслушав доклад директора департамента городского хозяйства Семена Тегенцева, парламентарии обратили внимание на проблемы, возникшие в 2017 году. Так, депутат Мурат Тулебаев напомнил о сорванных сроках благоустройства во дворах, где работы совпали с заменой ветхих теплосетей.

"Благоустройство дворов пришлось заканчивать уже осенью, потому что ресурсоснабжающие организации несколько раз оттягивали сроки, а на одну территорию подрядчики зайти одновременно конечно не могут", - отметил Тулебаев.

Также депутат указал на то, что поздние работы по благоустройству приводят к тому, что покрытие, уложенное во влажную холодную погоду, уже через год приходит в негодность.

На это Семен Тегенцев заметил, что в этом году такая ситуация не должна повториться. "Мы провели серьезную работу над ошибками, ее результатом стало четкое планирование, таким образом, на этот раз срыва сроков быть не должно".

Отметим, что в 2018 году в областном центре запланирована реконструкция около 3 км теплосетей и замена около 15 км муниципальных сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении.

Николай Ступников