Новые скворечники развесили у Староалександровской школы ее ученики

фото администрации Ярковского района

Семь новых скворечников развесили на прилегающей к школе территории волонтеры Староалександровской школы Ярковского района.

Акция "Скворечник" прошла в школе с 9 по 16 апреля. Активное участие в ней приняли учащиеся 1-7 классов. Под руководством классных руководителей и родителей они сделали семь скворечников.

Домики для птиц получились самых разных форм, размеров и видов. Главное, что в них будет удобно жить скворцам, сообщает пресс-служба администрации Ярковского района.