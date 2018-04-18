В Тюмени приставы вывезли из квартиры сто собак

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Около 100 собак породы померанский шпитц выселили из квартиры в Тюмени судебные приставы по решению суда.

Собаки жили в антисанитарных условиях, питались дважды в неделю, не выгуливались, а некоторые из них содержались в переносках. Соседи дома обратились в суд. Судья встал на защиту жильцов дома, потребовав привести квартиру в соответствие с требованиями СанПиН и запретить гражданке содержать более трех животных.

Собак передали зоозащитникам. В ветлечебнице собакам поставят вакцины и проведут курс лечения и реабилитации.

Как сообщили в УФССП России по Тюменской области, готовятся материалы для возбуждения уголовного дела за жестокое обращение с животными.