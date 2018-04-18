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Тюменская область готовится к пожароопасному сезону

19:53 18 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
uvatregion.ru

Начало пожароопасного сезона в Тюменской области ожидается в третьей декаде апреля. Уже сейчас ведется мониторинг ситуации. Все службы приведены в полную готовность. 

Подготовку к пожароопасному сезону и меры по предупреждению и тушению лесных пожаров обсудили на заседании президиума регионального правительства 17 апреля, которое провел губернатор Владимир Якушев. В режиме видео-конференц-связи в заседании принимали участие главы всех муниципальных образований.

Директор областного департамента лесного комплекса Николай Пуртов доложил, что в регионе не зарегистрировано ни одного лесного пожара. Общая площадь лесного фонда региона составляет 11 394 тыс. га. Из них 83% входят в зону наземного и авиационного мониторинга, в том числе используется система видеонаблюдения. 17% - это зона космического мониторинга.

В профилактике пожаров, в их оперативном обнаружении и устранении важную роль играет межведомственное взаимодействие. Но еще большее значение имеет отношение к этой проблеме всех жителей области. Их неукоснительное соблюдение требований пожарной безопасности, правил поведения в лесах, а также активное участие в уведомлении соответствующих служб об обнаруженных возгораниях в лесах, вдоль дорог и в других местах. Оперативная передача информации в пожароопасный период позволяет максимально быстро принять меры по устранению очагов огня, уменьшить объемы ущерба и риски распространения пожара.

С этой целью организована работа прямой линии лесной охраны: 8 800 100 94 00; горячей линии по лесным пожарам: 8 800 100 19 70. Действует специальный номер по приему сообщений  3434 (кодовое слово "ЛЕС"). По опыту прошлых лет преобладающее число возгораний в лесу происходит по вине человека.

Губернатор Владимир Якушев поинтересовался, какие проблемные вопросы актуальны на сегодняшний день. Николай Пуртов отметил, что в этом году из-за затяжной и холодной весны снег в лесах еще не сошел, потому специалисты не могут в полной мере приступить к выполнению всех профилактических мероприятий: устройству противопожарных минерализованных полос и проведению контролируемых выжиганий. Вместе с тем на территории соседних регионов уже отмечаются пожары.

"Обычно в это время в регионе вводится особый противопожарный режим. В текущем году мы стараемся максимально эффективно использовать короткий временной период между сходом снега в лесах и объявлением особого противопожарного режима, который предлагаем ввести ближе к 25 апреля", - пояснил директор департамента лесного комплекса Тюменской области.

Глава региона поручил держать ситуацию на контроле, вести ежедневный мониторинг и эффективно использовать время, чтобы провести необходимые мероприятия и не усугубить пожароопасную ситуацию. При возникновении необходимости особый противопожарный режим может быть введен и раньше. Владимир Якушев также обратил внимание и на необходимость учитывать интересы охотников. "Чтобы не держать их в состоянии напряжения с датами открытия охоты, нужно все решения принять заблаговременно", - поставил задачу губернатор.

По словам заместителя губернатора Вадима Шумкова, в этом году будет использована прошлогодняя схема: когда на три дня охота открывается в южных районах области, а затем на три дня — в северной части региона, где пожароопасная ситуация в этот момент будет не такой напряженной.

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Теги: Вадим Шумков , Владимир Якушев , Николай Пуртов , охота , пожароопасный сезон

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