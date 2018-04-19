Сотрудник ДПС Тюмени в суде ответит за взятки

фото СУ СК РФ по Тюменской области

Расследование уголовного дела по фактам получения взяток сотрудником ДПС ГИБДД в Тюмени завершено. Общая сумма взяток, полученная обвиняемым, составила более 10 тыс. рублей.

По данным следствия, с марта по июнь 2017 года обвиняемый, находясь при исполнении должностных обязанностей, останавливал транспортные средства граждан, нарушивших ПДД, но вместо составления протоколов об административных правонарушениях, предлагал передать ему денежные средства. Граждане соглашались и передавали ему деньги переводом на банковскую карту.

Кроме того, в апреле 2017 года обвиняемый остановил транспортное средство, в котором увидел на переднем пассажирском сиденьи охотничий нескладной нож. Сотрудник ДПС сообщил гражданину ложные сведения о том, что для хранения и ношения такого вида ножа необходимы специальные разрешительные документы. Хозяин холодного оружия перевел 7 тыс. рублей обвиняемому.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Максимальная санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей, сообщает пресс-служба следственного отдела по Калининскому АО Тюмени.