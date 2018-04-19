В Ялуторовске на предприятии по производству школьной мебели создадут новые рабочие места

фото инвестиционного агентства Тюменской области

Реализация инвестиционного проекта по производству школьной мебели в Ялуторовске будет закончена в 2019 году. На предприятии трудятся 15 работников, в планах -создание еще 16 рабочих мест.

По информации пресс-службы регионального инвестиционного агентства, предприятие было запущено компанией "Ламифор" — одним из крупнейших производителей школьной и дошкольной мебели в Алтайском крае и Сибирском регионе. Тюменская область была выбрана инвестором как регион, наиболее заинтересованный в производстве импортозамещающей продукции.

Школьная мебель российского производителя "Ламифор" составляет реальную конкуренцию зарубежным аналогам – парты немецкого производства стоят в 4-5 раз дороже. На производстве применяются современные запатентованные системы регулировки угла наклона и высоты.

В 2016 году на предприятие, базирующееся в Ялуторовске, закупили и установили импортное, а также изготовленое по индивидуальному заказу нестандартное оборудование. Школы Тюменской области уже оценили эргономичный и современный дизайн мебели "Ламифор" – в 2017 году компания поставила парт на 50 млн рублей.

Помимо школьных парт компания намерена продолжать работу над дальнейшей модернизацией моделей и другими модификациями, к примеру, для применения в детских садах, колледжах, университетах и общежитиях.

фото инвестиционного агентства Тюменской области

Компания "Ламифор – Тюмень" регулярно участвует в российских и региональных выставках, где традиционно получает высокие оценки от посетителей и участников. Так, в начале апреля продукция ялуторовского производителя была представлена на Югорском промышленном форуме.

Добавим, проект по производству школьной мебели в Ялуторовске реализуется при поддержке правительства Тюменской области. Консультационную и организационную поддержку опытно-промышленному предприятию оказывает Инвестиционное агентство Тюменской области и администрация Ялуторовска.