Пережить отрицание рака помогают психологи Медицинского города Тюмени

Паллиативная помощь. Фото ИА "Тюменская линия"

Пять стадий принятия онкологического диагноза помогают пройти специалисты психологической службы Медицинского города Тюмени.

2018 год в России объявлен Годом борьбы с онкологическими заболеваниями. Специалисты убеждены, лечение рака начинается тогда, когда человек принял болезнь и решил с ней бороться. Тюменские специалисты психологической службы Медицинского города Тюмени встречаются с пациентами по вторникам. Помимо этого в Тюмени действует центр психологической и духовной поддержки для пациентов и их близких "Победим рак вместе!", встречи проходят ежемесячно. В 2017 году школы психологической поддержки посетили больше тысячи родственников онкобольных.

"Цель паллиативной помощи – создание для пациентов и их родственников лучших условий жизни. Качественная паллиативная помощь может помочь жить настолько долго, насколько это возможно и так хорошо, как только возможно", - утверждает психолог Медицинского города Яна Юсупова.

Специалист подчеркнула, медицинская помощь является ведущей, но ее одной недостаточно. Необходима психологическая поддержка онкобольных. В практике Яна Юсупова часто сталкивается с такими препятствиями, как депрессия, страх, злость, чувство вины, эмоциональный шок, неопределенность.

"Это лишь небольшой перечень проблем. Часто в сознании наших пациентов рак равнозначен смерти, хотя с позиции современной онкологии рак является излечимым заболеванием. Все зависит от своевременности диагностирования и методов лечения", – заверила она.

С психологической точки зрения адаптация пациентов проходит пять ступеней. Задача психолога – определить, на какой стадии находится пациент, после чего рассказать больному и его родственникам, как лучше пережить этот период.

"Стадию отрицания пациенту нужно пережить. Родственникам я рекомендую переждать это состояние шока, пока пациент примет свое заболевание. Я сама отношусь с большим уважением к этому состоянию. Здесь очень важно не навредить", - сказала она.

Бывает, что после откровенного разговора человек меняется. Благодаря паллиативной помощи пациент получает новое значение окружающего мира, другой уровень и качество жизни.

Лина Орлова