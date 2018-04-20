Жительница Ишима перевела мошеннику более восьмисот тысяч рублей

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 800 тыс. рублей перевела мошенникам жительница Ишимского района.

Как установили полицейские, женщина приобрела товар через Интернет. Через некоторое время ей позвонил неизвестный и сообщил о том, что приобретенный ею товар некачественный. Пообещал вернуть деньги, но для этого нужно оплатить услуги юриста, налоговые издержки, нанять инкассаторскую машину для их доставки потерпевшей.

Пострадавшая сама неоднократно в течение месяца переводила указанные мошенниками суммы со своей банковской карты. Уже после осознала, что в отношении нее совершены мошеннические действия. Ущерб составил более 800 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Устанавливаются личности, причастные к совершению преступления, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.