Тюменский легион собирает самое большое количество болельщиков

фото legion.rubinhockey.ru

314 болельщиков в среднем приходят посмотреть на игру ХК "Тюменский легион" во Дворец спорта в Тюмени. В рейтинге Восточной конференции клуб занимает первую строчку.

Молодежная хоккейная лига подвела итоговый рейтинг команд в плане интереса болельщиков.

Тюменцы обошли показатели тольяттинской "Ладьи" - 302 зрителя, "Мамонтов Югры" из Ханты-Мансийска -301, "Алтая" из Усть-Каменогорска - 297, нижнекамского "Реактора" - 287 зрителей, "Стальных Лисов" из Магнитогорска - 193, альметьевский "Спутник" - 188, "Ирбис" из Казани - 164, на игру астанинских "Снежных Барсов" приходят поболеть всего 77 болельщиков. Это самый малопосещаемый в МХЛ, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".