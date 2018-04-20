В Тобольске потушили условный лесной пожар

Фото: vk.com/mchs_tobolsk

Тактические учения по отработке действий в ходе тушения лесного пожара прошли в Тобольске.

В тренировке приняли участие сотрудники тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов, тобольского лесничества, представители администрации Тобольского района, 8-го отряда ФПС по Тюменской области, бригада скорой медицинской помощи, экипаж ГИБДД, сотрудники предприятий "Исток", "Сибнефтепровод", "Газпром Трансгаз Сургут".

По замыслу учений произошел лесной пожар в тобольском сельском участковом лесничестве. Площадь пожара составила 4 га. Учебный пожар был обнаружен с вертолета МИ-8, на борту которого находились две группы десантно-пожарной службы. После их высадки были приняты первичные меры по тушению пожара.

В ходе тушения применялась опашка трактором с плугом и создание опорной минерализованной полосы, применение отжига от опорной полосы, тушение кромки низового пожара с помощью РЛО, применение мотопомпы, использование пожарных машин, бензопил, воздуходувки, ручного шанцевого инструмента.

Глава Тобольска Владимир Мазур отметил важность отлаженной совместной работы при тушении пожаров.

"За последние годы нам удалось избежать крупных пожаров в тобольских лесах. Во многом это благодаря отлаженной совместной работе сотрудников МЧС, городских властей, предприятий и организаций города и района. Тоболяки также стали ответственнее относится к проблеме лесных пожаров. При этом, ни на один день нельзя снижать внимание к этой проблеме. Сильный ветер, любое возгорание может привести к серьезным последствиям. Помимо контроля и патрулирования должна продолжаться профилактическая работа", - отметил Владимир Мазур.

Евгений Новоселов