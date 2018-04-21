Специалисты оценят леса Тюменской области

фото: ИА "Тюменская линия"

Подготовку к полевым работам по мониторингу эффективности выполнения государственной программы воспроизводства лесов начали специалисты филиала ФБУ "Рослесозащита" центра защиты леса Тюменской области.

Наибольшее внимание уделят заросшим участкам, отнесенным в 2015-2016 годах к землям, занятым лесными насаждениями. Вторая главная цель специалистов – исследовать доступный посадочный материал. Составлять характеристики молодых лесов специалисты отправятся в Аромашевское и Омутинское лесничества, а также в Югру.

Оценка посадочного материала пройдет в девяти леснических организациях: Аромашевской, Вагайской, Голышмановской, Заводоуковской, Сорокинской, Уватской, Упоровской, Ялуторовской и Ярковской.

Одновременно с работами по мониторингу сотрудники филиала планируют провести учет урожая на объектах лесного семеноводства, пишет "Тюменская область сегодня".