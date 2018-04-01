Наставники социального проекта "Шанс" прошли обучение

#Шанс72. Фото организаторов #Шанс72. Фото организаторов

Образовательная программа социального проекта "Шанс" завершает свою работу 22 апреля. В ходе образовательной сессии будущие наставники познакомились с основными аспектами проекта.

"Обучению наставников мы уделяем особое внимание: необходимо, чтобы они разбирались в психологических особенностях подростков и исходя из этих знаний подбирали ту программу мероприятий, которая была бы комфортна для ребенка. Наставник, в первую очередь, это тот человек, с кем нет стеснения в обсуждении личных проблем. Поэтому наши участники должны быть готовы к разным ситуациям, которые могут возникнуть", — пояснила руководитель Центра неформального образования мультицентра "Моя территория" Мария Штыкова.

С участниками работают кандидат психологических наук и психолог Ольга Мальцева, практикующий психолог и арт-терапевт Елена Чеканова, руководитель проекта Любовь Бровко, педагог-психолог, доцент кафедры психологии и педагогики детства Тюменского госуниверситета Жанна Брук.

Отметим, что в этом году "Шанс" пройдет за пределами Тюмени. К проекту присоединятся 10 жителей Ялуторовска. Сейчас вместе с тюменцами они посещают лекционные и практические сессии, посвященные эффективному взаимодействию с ребенком, конфиктологии и бесконфликтному поведению, методам воспитания.

Напомним, что до 3 мая к участию в проекте приглашаются подростки в возрасте от 12 до 16 лет, которые имеют трудности в общении со сверстниками и взрослыми или хотят обрести новых друзей и попробовать себя в новой сфере деятельности. Для того, чтобы стать частью "Шанса", необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://www.tmn-id.ru/projects/sots-proekt-shans/. Участие в проекте бесплатное.

Подробную информацию о проекте можно узнать в официальной группе во "Вконтакте", пишет "Комсомольская правда - Тюмень".