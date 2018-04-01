Обновленная экспозиция Казанского краеведческого музея рассказывает о славе и доблести своих земляков

фото Казанского краеведческого музея фото Казанского краеведческого музея

Газета Казанского района "Колхозное знамя" от 18 июня 1941 года стала очень важным экспонатом в обновленном зале Казанского краеведческого музея "Слава и доблесть наших земляков".

"Это был последний мирный выпуск газеты, - пояснила методист музея Ксения Штоль, - Он рассказывает об привычных буднях сельского района: закончилась посевная компания, отмечались лучшие колхозы".

Это рядовой номер районки стал словно разделительной чертой между миром и войной. Уже следующий номер газеты вышел в новых условиях – фронтовых. Почти все мужское население района, более шести тысяч человек ушло на фронт. С Победой вернулось меньше половины.

"Впервые, пожалуй, в зале славы и доблести наших земляков столь широко представлен район тыловой, - рассказала Ксения Штоль, - Плуг, которым тогда в основном обрабатывались поля. Носки, которые вязали местные женщины для фронта, мешочки с хлебом, выращенном на казанских полях. Много фотографий той поры, биографий людей, ковавших победу в тылу".

Большое внимание уделено пяти детским домам – Казанский район уже в 1941 году принял более тысячи детей из блокадного Ленинграда.

Расширена и экспозиция, посвященная фронтовикам. Впервые выставлены боевые награды солдат Великой Отечественной.

"У нас в районе – пять Героев Советского Союза и один герой Сталинградской битвы, - рассказала Ксения Штоль, - Звезды Героев нам не передали, но о каждом из них рассказывает обновленная экспозиция. Письма с фронта честно и искренне рассказывают о положении на фронте, о настроениях солдат".

В течение более чем 20 лет работники музея и неравнодушные люди собирали по крупицам свидетельства героического подвига своих земляков. Сотрудники музея приглашают гостей и жителей района посетить обновленный зал "Слава и доблесть наших земляков", посвященный Великой Отечественной войне.

Борис Олейник