В Тюмени юристы разобрали новшества законодательства

Юридическая неделя в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия" Юридическая неделя в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

Юристы сверили компасы судебной практики в делах о банкротстве и налоговой ответственности на Юридической неделе в Тюмени.

IX Юридическую неделю в Тюмени ежегодно организуют специалисты Тюменской областной думой и Западно-Сибирской правовой палатой при поддержке Тюменского делового клуба. По словам председателя совета Западно-Сибирской правовой палаты Сергея Шатохина, тюменские специалисты заложили традицию сборов юридических сообществ, в областную столицу стали прилетать из других регионов. В 2018 году Юридическая неделя опробовала новую форму: организаторы постарались укомплектовать в меньшее количество дней всю программу форума. В таком режиме юристы интенсивно разобрали новшества законодательства. В 2018 году в Тюмень приехала большая делегация ведущих юридических компаний Новосибирска.

"По нашему примеру в Новосибирске впервые провели Юридическую неделю в 2017 году, и убедились, что это очень хороший механизм сверки компасов. Самое главное – это обмен опытом, который происходит во время общения. Этот синергетический эффект при общении обогащает: вы мне дадите рубль, я вам рубль, а богатства не прибавится, а если обменяться идеями и подходами – вот тут удвоилось у обоих", - заверил Сергей Шатохин.

Юридическая неделя в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия" Юридическая неделя в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

Каждый год количество участников становится все больше. Только иногородних юристов в зале оказалось 50 человек. По предварительным подсчетам на круглые столы регистрировались 164 участника, но в зале оказалось куда больше профильных специалистов. "Даже не все руководители тюменских юридических компаний попали на мероприятие, поэтому юбилейную Юридическую неделю планируем провести в большом зале областной думы", - сказал Сергей Шатохин.

Причина повышенного интереса к тюменской Юридической неделе – широкий спектр актуальных вопросов. Тюменский юрист Гузель Ахтериева занимается банкротством физических и юридических лиц. Ее внимание привлекла тема круглого стола "Банкротство бизнеса: сложности и пути решения". По ее словам, к 2018 году появилась тенденция: кредиторы поняли, что банкротство физических лиц – это работающий инструмент, в отличие от исполнительного производства.

"Признание сделок недействительными – это острый вопрос в банкротстве. Из личной практики: с 2015 года мы работаем с банкротством физлиц. Это работающий закон, в арбитражном суде таких дел сегодня много, но если раньше была тенденция, что ходатайство на банкротство подавали сами должники, то теперь закон начал работать в полной мере. Вообще закон о банкротстве весь прокредиторский", - считает Гузель Ахтериева.

Насыщенным полемикой стал вопрос о субсидиарной ответственности, поправки о которой относительно недавно вступили в силу в постановление №63 Пленума высшего арбитражного суда Российской Федерации. Юристы разбирали частные случаи из российской практики. При банкротстве юрлица субсидиарную ответственность несут и учредители: суд рассматривает, не было ли у организаторов бизнеса решений, которые повлекли за собой банкротство компании.

"Закон призывает руководителя: выяви у себя признаки платежеспособности, подай заявление, не выводи никакое имущество перед банкротством и отдай всю документацию конкурсному управляющему. То есть закон полностью защищает добросовестных лиц", - подчеркнул арбитражный управляющий, аккредитованный при Центральном банке России, Николай Микушин.

Юридическая неделя в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия" Юридическая неделя в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

И в фокусе банкротства, и во время отдельного круглого стола специалисты обсудили налоговые тренды 2018 года. Как обезопасить бизнес от фирм-однодневок, что ищет инспектор при налоговой проверке, а также другие вопросы юридической грамотности в предпринимательстве рассмотрели участники форума. Коллеги обменялись опытом по безопасности сделок. Одним из современных методов защиты может стать селфи с партнером: "Формируйте досье на каждого контрагента: пакет учредителя документов, копии его паспорта, основание сделок. Как бы смешно это не звучало, делайте селфи с руководителем, поскольку почти на каждом допросе инспекторы просят дать описание руководителя фирмы контрагента", - рекомендовала в своем докладе тюменский налоговый адвокат Ирина Петухова.

Адвокат общей практики Марина Поветкина из Ноябрьска в четвертый раз участвует в тюменской Юридической неделе. В областную столицу приехала заранее, чтобы помочь своему клиенту разобраться по делу о налогах. Форум помог найти ответы в судебной тяжбе о капитальной коллизии: не так давно были приняты поправки в Налоговый кодекс.

"На круглом столе обсуждали многое: налоги и банкротство – это то, с чем мы постоянно сталкиваемся в нашей юридической практике. Спикеров подобрали таким образом, что если даже кому-то не интересна тема, они дали такой объем информации, которая пригодится, если человек столкнется с проблемой. Вполне возможно, что на этом мероприятии прозвучали тезисы, которые отложатся и помогут. К тому же здесь мы знакомимся и обмениваемся контактами с коллегами. Если у меня возникнет вопрос, я не буду бегать в поисках, а обращусь к специалисту", - пояснила Марина Поветкина.

Дополним, Юридическую неделю может посетить любой заинтересованный тюменец. "Предпринимателям малого и среднего бизнеса нужно хотя бы по контуру знать о новеллах законодательства: что появилось в этом году, на какие правовые гробы не наступить? Например, актуальный вопрос 2018 года – это субсидиарная ответственность при банкротстве юридического лица", - порекомендовал Сергей Шатохин.

Девятый тюменский юридический форум завершился традиционным турниром по судебным поединкам.

Юридическая неделя в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия" Юридическая неделя в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

Лина Орлова