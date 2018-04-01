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Пушистый Шахтер ищет дом

Общество, 12:47 22 мая 2018

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Годовалый кот по кличке Шахтер ищет дом. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Беспроблемный, ласковый, игривый и очень общительный кот. Кастрирован, привит, здоров. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Телефон для будущих хозяев 8-906-822-23-68 (Юлия).

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Дарья Казакова

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# потеряшки

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