Пушистый Шахтер ищет дом
Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"
Годовалый кот по кличке Шахтер ищет дом. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".
Беспроблемный, ласковый, игривый и очень общительный кот. Кастрирован, привит, здоров. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Телефон для будущих хозяев 8-906-822-23-68 (Юлия).
Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.
Дарья Казакова