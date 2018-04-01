Безработный югорчанин зарезал двух женщин и спалил дом

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Мужчину, обвиняемого в убийстве двух женщин, осудят в Советском.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, в мае 2017 года при тушении пожара в расселенном доме были обнаружены тела двух женщин, 47 и 44 лет. Смерть женщин носила криминальный характер.

Полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 29-летний неработающий житель Советского района. Злоумышленник пришел вместе с двумя женщинами в расселенный дом для совместного распития спиртного. Когда в компании произошел конфликт, мужчина зарезал женщин и поджег дом.

Материалы уголовного дела направлены в суд.