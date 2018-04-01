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Тюменские журналисты сыграли в дартс, настольный теннис и волейбол

Спорт, 14:16 23 апреля 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Соревнования по дартсу, настольному теннису и волейболу прошли в рамках XVII спартакиады журналистов Тюменской области в спорткомплексе "Центральный" в Тюмени.

В турнире по дартсу в командном зачете первенствовала команда регионального агентства спортивных новостей "Тюменская арена". На втором месте - дружина районных СМИ, на третьем - спортивный коллектив департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Соревнования по настольному теннису выиграла команда Тюменского регионального телекоммуникационного центра. На втором месте в командном зачете - департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, на третьем - Урало-Сибирский региональный центр РТРС.

Волейбольный турнир завершился победой команды районных СМИ. Второе место - у Урало-Сибирского региональный центр РТРС, третье - у "Агентства современных коммуникаций". Отметим, что бронзовые призеры волейбольного турнира участвуют в областной журналиаде впервые.

Напомним, в программу XVII спартакиады журналистов Тюменской области, наряду с волейболом, настольным теннисом и дартсом, входят лыжные гонки, пулевая стрельба, шахматы и боулинг. Итоги спартакиады будут подведены после 17 мая.

Евгений Бабенко

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