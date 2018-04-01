Тюменские футболисты одолели "Сибирь"

ФК "Тюмень" выиграл у новосибирской "Сибири"/фото ФК "Тюмень" ФК "Тюмень" выиграл у новосибирской "Сибири"/фото ФК "Тюмень"

Со счетом 2:0 завершилась встреча ФК "Тюмень" с новосибирской "Сибирью" в матче-открытии 34 тура первенства России по футболу среди команд ФНЛ 22 апреля.

ФК "Тюмень" сумел впервые в 2018 году забить в гостях, а также добыть важную победу над новосибирской сборной. Голы Максима Лаука и Никиты Теленкова принесли долгожданную победу.

"Я хочу поблагодарить ребят. Все, что требовалось, было выполнено четко. Поздравляю команду с первой выездной победой в этом году. Отдельное спасибо болельщикам, которые приехали поддержать нас в Новосибирск. Я рад, что "Тюмень" смогла довести дело до победы", - поделился главный тренер черно-белых Владимир Маминов.

Далее "Тюмень" ждет непростая встреча против "Оренбурга". Матч начнется на стадионе "Геолог" 28 апреля в 16 часов, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".