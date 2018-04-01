В Крыму установлены температурные рекорды

фото ИА "Метеовести" фото ИА "Метеовести"

Крымский полуостров оказался в зоне антициклональной, относительно малооблачной погоды, что позволило солнцу прогреть воздушные массы для рекордных значений 22 апреля.

В Феодосии максимальная температура воздуха достигла плюс 25 градусов. Такого тепла в этот день в городе не было почти 120 лет. Рекорд далекого 1899 года перекрыт на 0,7 градуса.

Обновлены метеорологические летописи и в Ялте, где воздух прогрелся до плюс 24,6 градуса, что выше прежнего рекорда 1950 года, составлявшего плюс 23,9 градуса.

Однако визит тепла будет коротким, и уже 23 апреля атмосферный фронт принесет в регион ливни и грозы и ограничит дневной прогрев до плюс 17, 22 градуса, сообщает ИА "Метеовести".