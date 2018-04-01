Тюменские дзюдоистки поборются за медали чемпионата Европы
фото ЦОП "Тюмень-дзюдо"
Заслуженный мастер спорта Наталья Кузютина и мастер спорта международного класса Дарья Давыдова будут бороться за медали престижных соревнований для спортсменов Старого Света – чемпионата Европы по дзюдо среди мужчин и женщин в Тель-Авиве (Израиль) с 26 по 28 апреля.
По информации ЦОП "Тюмень-дзюдо", поединки на татами развернутся в 14 весовых категориях, по семь у мужчин и у женщин.
Данный турнир входит в календарь официальных стартов Международной Федерации дзюдо и является рейтинговым. Так, чемпион получит 700 баллов, серебряный призер – 490 и бронзовый – 350.
Заявки на участие поступили от 375 дзюдоистов из 44 стран.
Онлайн результаты на сайте.