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Тюменские дзюдоистки поборются за медали чемпионата Европы

Спорт, 18:38 24 апреля 2018

фото ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Заслуженный мастер спорта Наталья Кузютина и мастер спорта международного класса Дарья Давыдова будут бороться за медали престижных соревнований для спортсменов Старого Света – чемпионата Европы по дзюдо среди мужчин и женщин в Тель-Авиве (Израиль) с 26 по 28 апреля.

По информации ЦОП "Тюмень-дзюдо", поединки на татами развернутся в 14 весовых категориях, по семь у мужчин и у женщин.

Данный турнир входит в календарь официальных стартов Международной Федерации дзюдо и является рейтинговым. Так, чемпион получит 700 баллов, серебряный призер – 490 и бронзовый – 350.

Заявки на участие поступили от 375 дзюдоистов из 44 стран.

Онлайн результаты на сайте. 

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# Дарья Давыдова , дзюдо , Наталья Кузютина , чемпионат Европы

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