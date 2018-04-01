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В Тюмени пройдет акция "Тепло надежды"

Общество, 08:05 27 апреля 2018

Фото: группа "Второй Добродень. 24 марта" vk.com

Очередную акцию "Тепло надежды" проведут волонтеры 27 апреля. С 14 часов до 15 часов 30 минут неравнодушные горожане могут принести натуральную шерстяную пряжу и хлопок в ТЦ "Панама". 

Акция "Тепло надежды" - ежемесячная благотворительная акция, по сбору натуральной пряжи для вязания вещей недоношенным младенцам.

Как уточнили организаторы, приниматься будет только пряжа из овечьей шерсти, без синтетических добавок, не б\у, не стиранная, можно передавать самопрядную пряжу. Синтетическую, смесовую пряжу, б\у, ангору, мохер, пух, козью, собачью и верблюжью шерсть приносить не нужно.

На мероприятии волонтеры рассортируют пряжу и передадут ее в Клуб "28 петель", которые свяжут из нее миниатюрные носочки, шапочки, кофточки и пледы для детей, родившихся раньше срока. 

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# благотворительность , волонтерство

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