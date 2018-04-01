Владимир Якушев обозначит планы на текущий год в программе "Час с губернатором"

Фото phototyumen.ru Фото phototyumen.ru

Программа "Час с губернатором" выйдет 25 апреля в 19 часов на телеканале "Россия 24". Онлайн-трансляцию можно посмотреть на сайте ГТРК "Регион-Тюмень".

Глава региона Владимир Якушев обозначит задачи и планы на текущий год в экономике, дорожном строительстве и социальной сфере, расскажет о решении сезонных задач: противостоянии паводку и профилактике лесных пожаров, прокомментирует сделанные на уровне региона шаги по поддержке молочной отрасли, а также ответит на вопросы жителей Тюменской области.

Задать вопросы можно в ходе программы по телефонам (3452) 41-85-17, 41-85-38, 41-85-32.