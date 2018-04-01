ГИБДД усилило патрулирование на федеральных трассах

фото ГИБДД по Тюменской области фото ГИБДД по Тюменской области

Профилактическое мероприятие "Трасса" началось в Тюменской области 25 апреля.

Для снижения дорожной аварийности на федеральных автодорогах Тюмень-Ханты-Мансийск и Тюмень-Омск наряды полка ДПС ГИБДД несут службу на опасных участках в Ярковском, Тобольском, Уватском, Ялуторовском и Заводоуковском районах, оказывая помощь территориальным подразделениям Госавтоинспекции.

На федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск особо опасны участки на 66, 189, 228, 231, 243, 249 километрах.

На трассе Тюмень-Омск - 14, 40, 75 километры.

С начала 2018 года на федеральных автодорогах Тюменской области в 72 дорожно-транспортных происшествиях погибли 25 человек, 96 ранены.

Главная причина ДТП на федеральных трассах – существенное превышение скорости и нарушение правил обгона. Чтобы усмирить лихачей на трассах, автоинспекторы применяют ручные скоростемеры. За нарушение скоростного режима к административной ответственности за последние две недели привлечены 536 водителей, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.