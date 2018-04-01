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ГИБДД усилило патрулирование на федеральных трассах

Общество, 16:28 25 апреля 2018

фото ГИБДД по Тюменской области

Профилактическое мероприятие "Трасса" началось в Тюменской области 25 апреля.

Для снижения дорожной аварийности на федеральных автодорогах Тюмень-Ханты-Мансийск и Тюмень-Омск наряды полка ДПС ГИБДД несут службу на опасных участках в Ярковском, Тобольском, Уватском, Ялуторовском и Заводоуковском районах, оказывая помощь территориальным подразделениям Госавтоинспекции.

На федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск особо опасны участки  на  66, 189, 228, 231, 243, 249 километрах.

На трассе Тюмень-Омск - 14, 40, 75 километры.

С начала 2018 года на федеральных автодорогах Тюменской области в 72 дорожно-транспортных происшествиях погибли 25 человек, 96 ранены.

Главная причина ДТП на федеральных трассах – существенное превышение скорости и нарушение правил обгона. Чтобы усмирить лихачей на трассах, автоинспекторы применяют ручные скоростемеры. За нарушение скоростного режима к административной ответственности за последние две недели привлечены 536 водителей, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области. 

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# аварии , ГИБДД , трасса , Тюмень-Омск

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