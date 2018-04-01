Соотечественники продолжают переезжать в Тюменскую область

фото департамента труда и занятости Тюменской области фото департамента труда и занятости Тюменской области

89 человек приехали в Тюменскую область с начала 2018 года по программе "Оказание содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом" на 2013-2020 годы.

На 2018 год запланировано принять не менее 232 человек, относящихся к участникам программы и членам их семей. Соотечественники выбирают для проживания различные сельские территории региона — от Казанского до Уватского района. Наибольшее число человек с начала года переселилось в Заводоуковский городской округ, Ишимский и Исетский муниципальные районы.

Участники программы вместе с членами своих семей имеют возможность приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. В целях стимулирования переезда и закрепления квалифицированных специалистов в сельской местности для участников программы предусмотрен ряд мер социальной поддержки, а именно: возмещение стоимости проживания по месту временного размещения; единовременная выплата для организации и обустройства личного подсобного хозяйства; компенсация расходов на оказание медицинской помощи.

Чтобы стать участником программы, соотечественник должен обладать профессией, востребованной в выбранной для трудоустройства и проживания территории вселения, а также иметь возможность постоянного или временного жилищного обустройства на соответствующей территории.

Востребованными в территориях вселения являются вакансии врачей различных специализаций, фельдшеров, фармацевтов, педагогов, агрономов, инженеров, ветеринарных врачей, зоотехников, электромонтеров и других квалифицированных специалистов. Эти вакансии длительное время не заполняются работниками из числа местного населения.

Сведения о вакансиях регулярно размещаются на сайте "Переселение соотечественников" в разделе "Вакансии". Кроме того, содействие в поиске подходящих вариантов работы оказывают центры занятости населения.

По всем интересующим вопросам, касающимся программы, можно обращаться в департамент труда и занятости населения Тюменской области либо в администрацию муниципального района или городского округа, являющегося территорией вселения, которые соотечественник выбирает для проживания, трудоустройства и дальнейшего участия в программе, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.