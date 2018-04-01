Тюменцы почтили память людей, погибших из-за аварии на Чернобыльской АЭС

Тюменцы почтили память участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф в день годовщины аварии на Чернобыльской АЭС.

Обладатель медалей Мужества и "За спасение погибающих" Алексей Темняков считает, что Чернобыльские события невозможно забыть. "Никогда не забуду этого. Там ничего хорошего, но и ничего плохого нету: яблоки как росли, так и росли, но их нельзя кушать. Грибы растут, а есть нельзя - радиоактивные", - сказал он.

Награжденный орденом Мужества Алексей Рушков рассказал, что в Чернобыле командовал группой по дезактивации третьего энергоблока. Ему запомнилось, что люди работали в сутки по 3,5 минуты - за это время они полностью набирали дневную допустимую норму рентгена.

"Когда нас туда привезли, никто не знал, что такое радиация. Это практически невидимый враг. Я общаюсь с афганцами. Они знали, с кем воюют, мы же этого абсолютно не знали. Единственное - это показания прибора ДП-5В. Он мог измерять до тысячи рентген, но на крыше стрелка ложилась, прибор зашкаливало, и неизвестно, сколько там было рентген. 1,7 рентген в день можно было набрать. Эта отметка набиралась за 3,5 минуты", - рассказал он.

Член совета тюменской областной общественной организации инвалидов Союз "Чернобыль", гвардии полковник в отставке Александр Чусовитин подчеркнул, что эту дату необходимо помнить и чтить подвиг тех, кто помогал ликвидировать последствия трагедии. В операциях по ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции участвовали более 1 тыс. 250 тюменцев.

По словам Александра Чусовитина, ежегодно 26 апреля общественники Союза "Чернобыль" следуют по маршруту: сначала возлагают цветы к памятной доске генерал-лейтенанта Аркадия Гущина, затем направляются к памятнику Борису Щербину в сквере им. Немцова.

"Он руководил Министерством. Он ставил лично мне задачи по некоторым вопросам при ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Это важно помнить, чтобы не повторилось", - подытожил Александр Чусовитин.

Участники ликвидации последствий радиационных аварий, а также их семьи побывали в часовне Дмитрия Донского, где прошла служба в память о жертвах радиации.

Затем ветераны, представители общественных организаций, органов государственной власти и горожане возложат цветы в сквере Мужества. Здесь пройдет мемориальная церемония, посвященная тридцать второй годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

Лина Орлова