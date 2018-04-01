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Тюменская хоккеистка признана лучшим защитником сезона

Спорт, 18:22 26 апреля 2018

фото ХК "Рубин"

Тюменка Мария Баталова признана самым результативным защитником Женской хоккейной лиги и в "регулярке", и в плей-офф по итогам сезона. 

Несмотря на то, что ее команда – "Торнадо" из Дмитрова – лишилась титула чемпиона России. Вины сибирячки в этом нет. Она стала самым результативным защитником Женской хоккейной лиги и в "регулярке", и в плей-офф. Баталова в 29 матчах забросила 11 шайб и отдала 17 голевых передач при показателе полезности "+ 22". Пять голов Баталова провела в большинстве. Она бросила по воротам соперниц 120 раз.

При этом Мария заработала только 2 минуты штрафа, играя жестко, но редко переступая грань правил. Она даже порой вставала на точку вбрасывания, выиграв 12 из 22 попыток. 

Баталова приняла участие в Матче звезд ЖХЛ и в составе сборной России заняла четвертое место на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает пресс-служба ХК "Рубин". 

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# Мария Баталова , олимпиада , плей-офф , регулярка , хоккей

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