Зарубежные гости высоко оценили музей царской семьи в Тобольске

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

С появлением музея российской императорской семьи Тобольск приобретает совершенно новую функцию в истории России. Такое мнение высказал викарий Западно-Европейской епархии Русской православной церкви за рубежом, архиепископ Медонский Михаил, выступая на торжественном собрании, посвященном открытию музея.

"Когда входишь в музей, исчезают все печали и сомнения. Он становится местом, которое олицетворяет несомненную святость российской царской семьи", - убежден священнослужитель.

По мнению праправнука российского императора Александра III Павла Куликовского, открытие музея царской семьи в Тобольске в год столетия со дня её трагической гибели - очень символично.

"Решение о создании музея было принято в 2013 году, и я очень рад, что оно выполнено. В 2014 году я был в Тобольске. Губернаторский дом стоял совершенно пустой, в нем были голые стены и царила только пыль. Для создания музея была проведена огромная работа, и я очень доволен результатом. Как птица Феникс, дом родился вновь во всей красе, и дух царской семьи все еще присутствует в нем", - подчеркнул Павел Куликовский.

Представительница благотворительного фонда, который носит имя сестры императора Николая II великой княгини Ольги Александровны, Ольга Куликовская-Романова в своем выступлении отметила, что открытие музея российской императорской семьи в Тобольске - очень знаменательное событие.

"В музее живо чувствуется присутствие святой царской семьи. Здесь еще не пролилась драгоценная кровь государя, государыни, великих княжон и цесаревича. В Тобольске не было атмосферы ненависти и злобы, многие жители города сочувствовали царской семье. Очень отрадно, что память о царственных страстотерпцах не только не угасает, но и захватывает все новые сердца. Пусть музей семьи императора Николая II станет местом всенародного паломничества", - заявила Ольга Куликовская-Романова.

От идеи создания музея до ее воплощения пройден большой путь, отметил, обращаясь к почетным гостям, губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Реализация этого уникального проекта потребовала немалого труда реставраторов, историков и музейных работников. Историко-культурная экспертиза подтвердила аутентичность и принадлежность императорской семье раритетных реликвий. Они стали жемчужиной экспозиции музея. С радостью приветствую наших почетных гостей, потомков императорской семьи и ее приближенных. Замечательно, что вы сохраняете живую память об императоре, семейные традиции, историко-культурное наследие того времени. Все это очень значимо для музея", - подчеркнул Владимир Якушев.

Цикл торжественных мероприятий, посвященных открытию музея императорской семьи в Тобольске, завершился концертом хора Musica Aeterna Пермского театра оперы и балета под управлением Теодора Курентзиса.

Евгений Бабенко