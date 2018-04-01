В Сургутском районе пенсионер-дачник расстрелял двух человек

Фото: aksakal.info Фото: aksakal.info

Мужчину, обвиняемого в убийстве двух человек, осудят в Сургутском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, 62-летний владелец одного из дачных домов четыре раза выстрелил из обрезного ружья в соседа по даче, с которым у него сложились неприязненные отношения. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

После этого обвиняемый вернулся к своему дачному дому, где увидел, что на участок к соседу заехал снегоход с семейной парой и малолетним ребенком. Обвиняемый выстрелил в женщину, которая приходилась погибшему знакомой и приехала к нему вместе со своей семьей. Смерть потерпевшей наступила на месте.

После убийства женщины обвиняемый выстрелил в ее супруга и ребенка, но довести преступление до конца он не смог. Мужчина оказал сопротивление и в ходе борьбы с обвиняемым выбил ружье из его рук, а затем связал его и сообщил в полицию.

По результатам экспертизы обвиняемый признан вменяемым. Вину в совершении инкриминируемых преступлений он признает частично. Уголовное дело направлено в суд.