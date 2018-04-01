Тюменцам предлагают выбрать талисман ГТО

фото vk.com/gto_tobolsk фото vk.com/gto_tobolsk

Стартовал всероссийский конкурс "Талисманы ГТО". Участники конкурса могут предложить идеи создания пяти персонажей, которое символизирует одно из физических качеств человека.

По информации организаторов, талисманы должны быть уникальными и не похожими на известных героев мультфильмов, фильмов, эмблемы, логотипы, зарегистрированные товарные знаки, талисманы других мероприятий.

Предлагаемые макеты талисманов должны отражать культурные ценности здорового образа жизни, ассоциироваться с понятиями "физическая культура", "спорт", "сила", "воля к победе", "развитие и прогресс", "успех", "Россия".

Полный перечень требований к макетам и участникам конкурса содержится в Положении о его проведении, с которым можно ознакомиться на официальном интернет-портале комплекса ГТО в разделе "Документы" и на официальном интернет-портале Минспорта России.

Конкурс пройдет в три этапа и завершится 7 ноября. На первом этапе организаторы с 14 мая по 30 июня принимают заявки и макеты талисманов. На втором этапе в срок до 1 октября проводится отбор и открытое голосование за три лучших дизайн-проекта, которые будут вынесены на решение координационной комиссии Минспорта России по внедрению и реализации комплекса ГТО.

Именно координационная комиссия своим коллегиальным решением выберет из трех "финалистов" победителя конкурса, который получит соответствующий приз и денежное вознаграждение.