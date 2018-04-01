Тюменцам предлагают выбрать талисман ГТО
Стартовал всероссийский конкурс "Талисманы ГТО". Участники конкурса могут предложить идеи создания пяти персонажей, которое символизирует одно из физических качеств человека.
По информации организаторов, талисманы должны быть уникальными и не похожими на известных героев мультфильмов, фильмов, эмблемы, логотипы, зарегистрированные товарные знаки, талисманы других мероприятий.
Предлагаемые макеты талисманов должны отражать культурные ценности здорового образа жизни, ассоциироваться с понятиями "физическая культура", "спорт", "сила", "воля к победе", "развитие и прогресс", "успех", "Россия".
Полный перечень требований к макетам и участникам конкурса содержится в Положении о его проведении, с которым можно ознакомиться на официальном интернет-портале комплекса ГТО в разделе "Документы" и на официальном интернет-портале Минспорта России.
Конкурс пройдет в три этапа и завершится 7 ноября. На первом этапе организаторы с 14 мая по 30 июня принимают заявки и макеты талисманов. На втором этапе в срок до 1 октября проводится отбор и открытое голосование за три лучших дизайн-проекта, которые будут вынесены на решение координационной комиссии Минспорта России по внедрению и реализации комплекса ГТО.
Именно координационная комиссия своим коллегиальным решением выберет из трех "финалистов" победителя конкурса, который получит соответствующий приз и денежное вознаграждение.