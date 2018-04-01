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Тюменцам предлагают выбрать талисман ГТО

Спорт, 16:58 27 апреля 2018

фото vk.com/gto_tobolsk

Стартовал всероссийский конкурс "Талисманы ГТО". Участники конкурса могут предложить идеи создания пяти персонажей, которое символизирует одно из физических качеств человека.

По информации организаторов, талисманы должны быть уникальными и не похожими на известных героев мультфильмов, фильмов, эмблемы, логотипы, зарегистрированные товарные знаки, талисманы других мероприятий. 

Предлагаемые макеты талисманов должны отражать культурные ценности здорового образа жизни, ассоциироваться с понятиями "физическая культура", "спорт", "сила", "воля к победе", "развитие и прогресс", "успех", "Россия". 

Полный перечень требований к макетам и участникам конкурса содержится в Положении о его проведении, с которым можно ознакомиться на официальном интернет-портале комплекса ГТО в разделе "Документы" и на официальном интернет-портале Минспорта России. 

Конкурс пройдет в три этапа и завершится 7 ноября. На первом этапе организаторы с 14 мая по 30 июня принимают заявки и макеты талисманов. На втором этапе в срок до 1 октября проводится отбор и открытое голосование за три лучших дизайн-проекта, которые будут вынесены на решение координационной комиссии Минспорта России по внедрению и реализации комплекса ГТО. 

Именно координационная комиссия своим коллегиальным решением выберет из трех "финалистов" победителя конкурса, который получит соответствующий приз и денежное вознаграждение.

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# ГТО , конкурс , логотип

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